Keira, trans pentita, fa causa a una clinica inglese: "Troppo piccola per decidere, dovevano farmi riflettere" (Di domenica 4 luglio 2021) Keira Bell oggi ha 23 anni è una ragazza di Manchester e ha deciso di fare causa alla clinica Tavistock and Portman NHS Trust perché le “autorità mediche avrebbero acconsentito Troppo presto al suo desiderio di cambio di identità e di genere, quando aveva 16 anni”. Dice la ragazza: “Non si possono prendere decisioni simili a 16 anni, e così in fretta. I ragazzi a quell’età devono essere ascoltati, e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le conseguenze, con danni gravi fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti seri”. Keira, nata biologicamente di sesso femminile, infatti, da bambina e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021)Bell oggi ha 23 anni è una ragazza di Manchester e ha deciso di fareallaTavistock and Portman NHS Trust perché le “autorità mediche avrebbero acconsentitopresto al suo desiderio di cambio di identità e di genere, quando aveva 16 anni”. Dice la ragazza: “Non si possono prendere decisioni simili a 16 anni, e così in fretta. I ragazzi a quell’età devono essere ascoltati, e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le conseguenze, con danni gravi fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti seri”., nata biologicamente di sesso femminile, infatti, da bambina e ...

Ultime Notizie dalla rete : Keira trans Gender Watch: Baby trans? Anche l'Economist denuncia i rischi ... senza troppi giri di parole, si afferma che i trattamenti farmacologici per i baby trans 'sembrano ... A seguire, l'articolo ricorda la svolta inglese, avvenuta nel dicembre 2020 quando Keira Bell - una ...

Gender Watch: La svolta della Svezia: stop ai metodi blocca - pubertà ... quando l'Alta Corte inglese, esprimendosi sul caso di Keira Bell, ha stabilito che è assai dubbio ... in omaggio al principio di precauzione, ai baby 'trans' o presunti tali non va in alcun modo ...

Una foto della detransitioner Keira Bell - Dal sito Facebook di Keira Bell La clinica del Regno Unito contesta la sentenza dell'Alta Corte dello scorso dicembre secondo la quale chi ha meno di sedici anni non è in grado di decidere quando si tratta di cambiare sesso ...

