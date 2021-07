Kane ha deciso: comunicata la sua scelta al Tottenham (Di domenica 4 luglio 2021) Harry Kane ha comunicato la propria volontà al Tottenham: deciso il futuro dell’attaccante inglese. Le ultime Come riferito dalla BBC, il futuro di Harry Kane dovrebbe essere lontano dal Tottenham nella prossima stagione. L’attaccante avrebbe già preso la sua decisione, comunicandola al club inglese, che non vorrebbe però cedere il suo miglior giocatore. Intanto, il Manchester City starebbe monitorando con attenzione gli sviluppi della situazione, preparando un’offerta da 100 milioni di euro per convincere il Tottenham a cedere il calciatore inglese. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Harryha comunicato la propria volontà alil futuro dell’attaccante inglese. Le ultime Come riferito dalla BBC, il futuro di Harrydovrebbe essere lontano dalnella prossima stagione. L’attaccante avrebbe già preso la sua decisione, comunicandola al club inglese, che non vorrebbe però cedere il suo miglior giocatore. Intanto, il Manchester City starebbe monitorando con attenzione gli sviluppi della situazione, preparando un’offerta da 100 milioni di euro per convincere ila cedere il calciatore inglese. L'articolo proviene da Calcio ...

