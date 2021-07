Italia-Spagna, sarà il tedesco Brych l’arbitro: il precedente del 2016 (Di domenica 4 luglio 2021) sarà il tedesco Brych il direttore di gara della partita di semifinale di Euro 2021 tra Italia e Spagna. Si preannuncia una gara scoppiettante, la squadra di Roberto Mancini è favorita per staccare il pass per la finale. In particolar modo è stato molto convincente il rendimento nella fase a gironi, più la prestazione ai quarti di finale contro il Belgio: gli azzurri hanno dominato in lungo ed in largo contro una squadra molto forte e candidata alla vittoria finale. Un pò di sofferenza contro l’Austria, compagine che ha messo in mostra una buona fisicità che ha messo in difficoltà ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 luglio 2021)ilil direttore di gara della partita di semifinale di Euro 2021 tra. Si preannuncia una gara scoppiettante, la squadra di Roberto Mancini è favorita per staccare il pass per la finale. In particolar modo è stato molto convincente il rendimento nella fase a gironi, più la prestazione ai quarti di finale contro il Belgio: gli azzurri hanno dominato in lungo ed in largo contro una squadra molto forte e candidata alla vittoria finale. Un pò di sofferenza contro l’Austria, compagine che ha messo in mostra una buona fisicità che ha messo in difficoltà ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????????????? ???? ???? #Italia ?? #Spagna ???? ??? Martedì 6 luglio ?? ore 21 ??? Wembley Stadium, Londra #Nazionale… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - notizie_milan : Italia-Spagna, biglietti solo per gli italiani residenti in Gran Bretagna - notizie_milan : Verso Italia-Spagna: Mancini studia l’alternativa a Spinazzola -