Immissioni in ruolo docenti 2021: in Lombardia istanze aperte dal 7 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Al via le operazioni di reclutamento a.s. 2021/2022 da Graduatorie regionali (DDG 106/16; DDG 85/18; DDG 1546/18; DD 510/20) anche in Lombardia. Sarà possibile produrre domanda dal 7 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) Al via le operazioni di reclutamento a.s./2022 da Graduatorie regionali (DDG 106/16; DDG 85/18; DDG 1546/18; DD 510/20) anche in. Sarà possibile produrre domanda dal 7. L'articolo .

Advertising

QuotidianPost : Immissioni in ruolo: anche dalla seconda fascia GPS sarà possibile? - infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti 2021 Piemonte, turno per secondaria. Classi di concorso convocate. AVVISO USR - infoitinterno : Immissioni in ruolo docenti 2021, scelta della provincia “al buio”: non si conosce ancora quanti posti andranno a r… - ProDocente : Immissioni in ruolo infanzia e primaria 2021: da GaE e concorsi 2016 e 2018. Se residuano posti si passa alle GPS - scuolainforma : Immissioni in ruolo: 112.000 posti liberi dopo la mobilità -