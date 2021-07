Green pass e vaccini falsi in vendita nel dark web: la Finanza sequestra 10 canali Telegram (Di domenica 4 luglio 2021) Offrivano Green palsi falsi e proponevano, senza averli mai avuti, vaccini anti-Covid di Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Cento o al massimo 130 euro per il documento ‘lasciapassare’ per viaggi e concerti, 155 euro per ogni singolo shot di farmaco oppure 20mila euro per uno stock di 800 fiale. Fa un altro passo avanti l’inchiesta del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza e della procura di Milano che già ad aprile portò all’oscuramento di due canali Telegram con oltre 4mila iscritti: stavolta sono 10 i ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Offrivanopalsie proponevano, senza averli mai avuti,anti-Covid di Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Cento o al massimo 130 euro per il documento ‘lasciaare’ per viaggi e concerti, 155 euro per ogni singolo shot di farmaco oppure 20mila euro per uno stock di 800 fiale. Fa un altroo avanti l’inchiesta del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia die della procura di Milano che già ad aprile portò all’oscuramento di duecon oltre 4mila iscritti: stavolta sono 10 i ...

