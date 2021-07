Federico Dimarco, chi è il terzino che piace alla Roma? Età, prezzo (Di domenica 4 luglio 2021) Federico Dimarco è uno dei calciatori dal rendimento migliore nel suo ruolo della scorsa stagione agonistica, con la casacca dell’Hellas Verona. terzino sinistro dalle spiccate capacità offensive, nel corso dei mesi ha migliorato in modo sensibile la fase difensiva. La Roma, orfana di Leonardo Spinazzola, che si è infortunato con la casacca della Nazionale durante un eccellente Europeo al tendine d’Achille, ne avrà per diversi mesi, ecco perchè l’esterno classe 1997, di proprietà dell’Inter è un nome che piace molto alla dirigenza rossonera. Federico ... Leggi su puglia24news (Di domenica 4 luglio 2021)è uno dei calciatori dal rendimento migliore nel suo ruolo della scorsa stagione agonistica, con la casacca dell’Hellas Verona.sinistro dalle spiccate capacità offensive, nel corso dei mesi ha migliorato in modo sensibile la fase difensiva. La, orfana di Leonardo Spinazzola, che si è infortunato con la casacca della Nazionale durante un eccellente Europeo al tendine d’Achille, ne avrà per diversi mesi, ecco perchè l’esterno classe 1997, di proprietà dell’Inter è un nome chemoltodirigenza rossonera....

Advertising

RespectdeFemme : RT @ASRomaPress: Roma eye Federico Dimarco as Spinazzola’s replacement - LaRomanBomber : RT @ASRomaPress: Roma eye Federico Dimarco as Spinazzola’s replacement - mazzettee : RT @ASRomaPress: Roma eye Federico Dimarco as Spinazzola’s replacement - Cucciolina96251 : RT @interchannel_ic: - nonononno81 : RT @ASRomaPress: Roma eye Federico Dimarco as Spinazzola’s replacement -