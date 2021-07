F1, Mick Schumacher: “Le gomme più morbide ci hanno costretto a gestire molto l’usura rispetto a settimana scorsa” (Di domenica 4 luglio 2021) Mick Schumacher esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Austria 2021. Il tedesco ha concluso al diciottesimo posto il secondo appuntamento della stagione alle spalle del connazionale Sebastian Vettel (Aston Martin). Il pilota Haas ha commentato ai microfoni della propria squadra: “E’ stata una sfida oggi. Le gomme più morbide ci hanno costretto a gestire molto l’usura rispetto a settimana scorsa. C’è stata una parte della gara in cui il nostro ritmo corrispondeva a quello ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio d’Austria 2021. Il tedesco ha concluso al diciottesimo posto il secondo appuntamento della stagione alle spalle del connazionale Sebastian Vettel (Aston Martin). Il pilota Haas ha commentato ai microfoni della propria squadra: “E’ stata una sfida oggi. Lepiùci. C’è stata una parte della gara in cui il nostro ritmo corrispondeva a quello ...

Advertising

big_chiara : RT @SuperSoftMeg: #skymotori ci sono 9 piloti investigati, podio per mick schumacher quindi?? - soundofmusic26 : RT @SuperSoftMeg: #skymotori ci sono 9 piloti investigati, podio per mick schumacher quindi?? - lightsovt : RT @SuperSoftMeg: #skymotori ci sono 9 piloti investigati, podio per mick schumacher quindi?? - loryzeta33 : Sainz continuerà la sua carriera in Ferrari anche oltre il 2022 o potrebbe arrivare Mick Schumacher al suo posto? #skysportf1 #skymotori - SuperSoftMeg : #skymotori ci sono 9 piloti investigati, podio per mick schumacher quindi?? -