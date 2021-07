F1 | Max Verstappen in fuga nel Mondiale! Hamilton alle corde | il titolo è più vicino?

(Di domenica 4 luglio 2021) Cinque primi e tre secondi posti. Questo è l’impressionante ruolino di marcia (al netto del ritiro di Baku per una foratura) che consente a Maxdi guidare il Mondiale di Formula Uno 2021 con un margine di 32 punti nei confronti del sette volte campione iridato Lewisdopo nove round stagionali. A differenza dei primi 6 anni trascorsi nel circus, l’olandese classe 1997 ha finalmente a disposizione una macchina competitiva per la vittoria e ne ha subito approfittato grazie ad una costanza di rendimento sensazionale in qualifica ed in gara rispetto al compagno di squadra messicano Sergio Perez. “Mad Max” quest’oggi è diventato il più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio di Austria sul circuito Red bull ring di Spielberg. Il pilota ol… - SkySportF1 : ????ED È ANCORA POOOLE POSITION PER MAX VERSTAPPEN???? ? ?? Il giro che è valso la terza pole consecutiva al pilota… - Gazzetta_it : #Verstappen si esalta: 'Oggi Red Bull irreale'. Norris: 'Alla pari con Mercedes e Red Bull' - LucaB710 : Ricordo dei commenti di qualche anno fa “chi bara deve essere punito” (cit. max verstappen) un controllino alla Red… - maron_barbara : RT @F1Daviderusso: #AustrianGP ???? #F1 - Max Verstappen, è fuga ?? - Lando Norris più forte di una direzione gara pietosa - Hamilton dovrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

Un secondo posto di sostanza, raggiunto approfittando della penalità di Lando Norris e dei guai di Lewis Hamilton con il fondo. Così il primo inseguitore disulla linea del traguardo è stato Valtteri Bottas. GP Austria, la cronaca Sorpreso dalla McLaren A fine gara il finlandese della Mercedes ha commentato così la sua domenica: " Per me è ...Al Red Bull Ring Carlo Vanzini, in telecronaca su Sky Sport, ha paragonato la folla 'Orange' dia quelle di Valentino Rossi e Alberto Tomba. Un paragone enorme dietro il quale si nasconde il carisma di, vero motore trainante del suo successo di Giulia Toninelli C ompete contro ...Cinque primi e tre secondi posti. Questo è l'impressionante ruolino di marcia (al netto del ritiro di Baku per una foratura) che consente a Max Verstappen di guidare il Mondiale di Formula Uno 2021 co ...A fine gara l'olandese ha lodato il mezzo che il team gli ha messo a disposizione in queste due gare dominate ed ha ringraziato tutto il pubblico accorso qui per lui ...