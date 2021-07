Euro 2020 | il montepremi | quanto guadagnano le squadre e chi vince?

Leggi su sportface

(Di domenica 4 luglio 2021)rappresenterà la rinascita del calcio internazionale dopo la in occasione dell’estate, a causa dell’emergenza Coronavirus dilagante. Il Covid-19 non è stato definitivamente debellato, sebbene vi siano le condizioni per poter disputare la competizione continentale in sicurezza, con la possibilità dunque di vedere all’opera i migliori giocatori d’pa. L’Italia esordirà contro la Turchia, una compagine ostica da affrontare e avente alcuni talenti particolarmente interessanti e insidiosi, tra i quali spicca Hakan Calhanoglu; grande attesa per le prestazioni di Ciro Immobile, faro del reparto offensivo ...