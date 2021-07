Due giovani alpiniste piemontesi sono morte assiderate sul Monte Rosa (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - sono morte assiderate due alpiniste italiane, trentenni, rimaste bloccate sabato a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, sul Monte Rosa, a quota 4.150 metri. Dopo la richiesta di aiuto, erano entrate in azione le squadre del Soccorso alpino valdostano che nella notte hanno fatto tra tragica scoperta. Le vittime sono originarie della Val d'Ossola: Martina Svilpo, residente a Crevoladossola, e Paola Viscardi, di Trontano. Avevano 29 e 28 anni. Il terzo alpinista del gruppo, che si è salvato e che è ricoverato in un ospedale in Svizzera, è Valerio Zonna, 27 ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI -dueitaliane, trentenni, rimaste bloccate sabato a causa del maltempo sotto la Piramide Vincent, sul, a quota 4.150 metri. Dopo la richiesta di aiuto, erano entrate in azione le squadre del Soccorso alpino valdostano che nella notte hanno fatto tra tragica scoperta. Le vittimeoriginarie della Val d'Ossola: Martina Svilpo, residente a Crevoladossola, e Paola Viscardi, di Trontano. Avevano 29 e 28 anni. Il terzo alpinista del gruppo, che si è salvato e che è ricoverato in un ospedale in Svizzera, è Valerio Zonna, 27 ...

