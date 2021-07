Atletica, Diamond League: Jacobs secondo nei 100 m (Di domenica 4 luglio 2021) Marcell Jacobs c’è. L’azzurro termina in seconda posizione la quinta tappa della Wanda Diamond League, tenutasi a Stoccolma. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la gara con un ottimo 10.05 (-1.8), venendo superato di un nonnulla dallo statunitense Ronnie Baker, che ha chiuso in 10.03. Terza posizione per il britannico Chijindu Ujah (10.10). Jacobs risponde ancora presente, quindi, a poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Marcellc’è. L’azzurro termina in seconda posizione la quinta tappa della Wanda, tenutasi a Stoccolma. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la gara con un ottimo 10.05 (-1.8), venendo superato di un nonnulla dallo statunitense Ronnie Baker, che ha chiuso in 10.03. Terza posizione per il britannico Chijindu Ujah (10.10).risponde ancora presente, quindi, a poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. SportFace.

