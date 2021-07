Verona: due bambini di 7 anni morti precipitando dal tetto di una ghiacciaia (Di domenica 4 luglio 2021) Due bambini di 7 anni sono morti a Verona dopo essere precipitati dal gtetto di una vecchia ghiacciaia in disuso. Altri due bambini, di 6 e 7 anni che giocavano con loro, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. I quattro piccoli sono stati travolti dai mattoni e dalle lastre di pietra della ghiacciaia attigua a una malga L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Duedi 7sonodopo essere precipitati dal gdi una vecchiain disuso. Altri due, di 6 e 7che giocavano con loro, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. I quattro piccoli sono stati travolti dai mattoni e dalle lastre di pietra dellaattigua a una malga L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

petergomezblog : Verona, due bambini morti e due feriti a Sant’Anna d’Alfaedo: stavano giocando sul tetto di una ghiacciaia e sono c… - emergenzavvf : ?? #Verona, soccorso dei #vigilidelfuoco dalle 16 a Sant'Anna d'Alfaedo per 4 bambini caduti in una vecchia ghiaccia… - FirenzePost : Verona: due bambini di 7 anni morti precipitando dal tetto di una ghiacciaia - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Due bimbi morti nel Veronese nel crollo del tetto di una vecchia ghiacciaia -… - serenel14278447 : Verona: due bambini morti nel crollo del tetto di una ghiacciaia Erano in gita con le famiglie. Corriere della sera -