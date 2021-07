Trovato morto nella sua abitazione Paolo Beldì: addio allo storico regista di ‘Quelli che il calcio’ (Di sabato 3 luglio 2021) È stato Trovato morto questa notte nella sua abitazione di Magognino, frazione di Stresa, Paolo Beldì, regista televisivo conosciuto soprattutto per la regia di ‘Quelli che il calcio’ su Rai 2, quando ancora c’era alla conduzione Fabio Fazio. Aveva 66 anni e l’11 di questo mese avrebbe compiuto gli anni. Stando alle prime ricostruzioni, era atteso per le 21 da un gruppo di amici al circolo Levo, non molto distante da casa sua. Non vedendolo arrivare e dopo una serie di chiamate senza risposta, gli amici hanno dato subito ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 luglio 2021) È statoquesta nottesuadi Magognino, frazione di Stresa,televisivo conosciuto soprattutto per la regia diche ilsu Rai 2, quando ancora c’era alla conduzione Fabio Fazio. Aveva 66 anni e l’11 di questo mese avrebbe compiuto gli anni. Stando alle prime ricostruzioni, era atteso per le 21 da un gruppo di amici al circolo Levo, non molto distante da casa sua. Non vedendolo arrivare e dopo una serie di chiamate senza risposta, gli amici hanno dato subito ...

