Si schianta contro un palo, Matteo muore a 18 anni: era una promessa dal calcio italiano (Di sabato 3 luglio 2021) Matteo Serra purtroppo non ce l'ha fatta. Il giovane di 18 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente nella serata di mercoledì 1 luglio 2021, è deceduto ieri pomeriggio. Questa la nota del Pescara, club in cui giocava Matteo, con cui rende nota la scomparsa del giovane calciatore: "Purtroppo non ce l'ha fatta Matteo Serra,

