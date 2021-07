Santa Maria Capua Vetere | il Dap contro la diffusione dei dati degli indagati | parte l’esposto al garante della privacy

Advertising

Mov5Stelle : Sui giornali di oggi si leggono alcuni titoli e ricostruzioni totalmente falsi sui gravissimi fatti di Santa Maria… - robertosaviano : A Santa Maria Capua Vetere, picchiati i detenuti senza protezione, non camorristi e colletti bianchi. Il risultato… - Adnkronos : Santa Maria Capua Vetere, #Saviano sul Corsera: 'Picchiavano tutti tranne camorristi e colletti bianchi della polit… - angelo_arcadu : Ma esistono i video della rivolta dei detenuti? O pagano solo gli agenti? - Corriere dell'Umbria - Open_gol : Tutti i punti peculiari sulla spedizione punitiva nel carcere campano presenti nell’ordinanza dei magistrati (e non… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

Il Gip chiama in causa l'allora comandante del carcere diCapua Vetere Colucci e il provveditore campano FulloneQuesta la classifica finale del girone I del campionato di Serie D: Acr Messina 74 punti; Fc Messina 72; Gelbison 66; San Luca 58; Acireale 57; Dattilo 52; Rotonda 49;Cilento, ...Si chiude con una sconfitta che non pregiudica nulla la lunga prima stagione del Santa Maria Cilento nel campionato di serie D. Si è arrivati fino a inizio luglio per terminare ...Casa Carducci a Santa Maria a Monte sarà teatro nei prossimi giorni di una mostra d'arte che raccoglie le opere di più artisti, dalla Valdera e non solo.