Salvini e Meloni firmano il manifesto dei sovranisti europei con Le Pen e Orban

"Unione dei patrioti europei": è questo il nome dell'alleanza (per ora solo programmatica) siglata dai principali partiti sovranisti che siedono nel Parlamento europeo. L'annuncio è stato dato da Marine Le Pen, e l'atto costitutivo è un manifesto firmato, oltre che da lei, da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Viktor Orban, il leader di Vox Santiago Abascal, il polacco Jaroslaw Kaczynski e da altre dieci forze politiche sovraniste. Si tratterebbe, nelle intenzioni, di un primo passo verso la costituzione di un gruppo unico sovranista al parlamento europeo.

