Saldi al via in quasi tutta Italia: scommessa da 2,6 miliardi di euro (Di sabato 3 luglio 2021) Via ai Saldi in quasi tutte le Regioni Italiane (fanno eccezione Puglia e Basilicata), con la categoria del commercio che scommette su una stagione da 2,6 miliardi di euro. Secondo Confcommercio la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Via aiintutte le Regionine (fanno eccezione Puglia e Basilicata), con la categoria del commercio che scommette su una stagione da 2,6di. Secondo Confcommercio la ...

Advertising

TgrRaiLombardia : Al via i #saldi: i commercianti sperano nel rilancio. @FederModaItalia Milano stima una spesa di 200 euro a famigl… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Saldi al via in quasi tutta Italia: scommessa da 2,6 miliardi di euro #saldi - Mosange : RT @MediasetTgcom24: Saldi al via in quasi tutta Italia: scommessa da 2,6 miliardi di euro #saldi - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: I commercianti vedono nel periodo di vendite in promozione l'opportunità per una boccata di ossigeno. Siamo andati a #Pad… - MediasetTgcom24 : Saldi al via in quasi tutta Italia: scommessa da 2,6 miliardi di euro #saldi -