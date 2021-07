“Patetico e imbarazzante” | Shearer | durissimo attacco all’Italia

(Di sabato 3 luglio 2021), ex centravanti dell’Inghilterra, è intervenuto su Belgio-Italia, criticando aspramente l’atteggiamento di Ciro Immobile. Ciro Immobile sicuramente non ha offerto la migliore delle sue prestazioni in occasione di Belgio-Italia, valida per i quarti di finale di EURO 2020. Il centravanti della Lazio è stato poco incisivo nella manovra offensiva, lasciando sicuramente ai compagni di reparto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

"Non voglio nemmeno farmici una risata perché è stato. Si può vedere come dia un'occhiata all'arbitro ancora prima di capire cosa sia successo., ecco cos'è'. Parole pesanti quelle dell'ex centravanti dell'Inghilterra Alan Shearer nei confronti di Ciro Immobile e in particolare per il comportamento tenuto dall'Azzurro ...'Non voglio nemmeno ridere di questo perché è. E' pateticamentequello che è successo, ecco cos'è', dice Shearer.L’ ex centravanti dell’Inghilterra Alan Shearer commentando la prestazione dell’Italia contro il Belgio non ha risparmiato critiche a Ciro Immobile per il comportamento tenuto in occasione del gol di ...Ciro viene accusato di simulazione per la caduta in area prima di balzare in piedi ed esultare coi compagni al gol di Barella arrivato sul prosieguo dell’azione. Shearer: “Patetico e imbarazzante” ...