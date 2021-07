National Trophy, Imola: ritorno in gara con vittoria per Lorenzo Lanzi (Di sabato 3 luglio 2021) In un weekend fondamentale in ottica campionato in cui la classe 1000 del National Trophy disputa due gare, all'Enzo e Dino Ferrari di Imola si è svolta una gara 1 estremamente combattuta e divertente,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) In un weekend fondamentale in ottica campionato in cui la classe 1000 deldisputa due gare, all'Enzo e Dino Ferrari disi è svolta una1 estremamente combattuta e divertente,...

Ultime Notizie dalla rete : National Trophy National Trophy, Imola: Lanzi vince anche Gara 2 nella classe 1000 Dopo una Gara 1 controversa e incerta fino alla bandiera a scacchi, il National Trophy 1000 a Imola ha regalato emozioni anche in Gara 2 con una lotta ancora più serrata rispetto a quella del sabato, con ben cinque piloti in piena lotta per la prima posizione ed un ...

Motociclismo, la gioia di Lanzi a Imola IMOLA 4 LUGLIO 2021 - Un grande Lorenzo Lanzi centra la doppietta al campionato velocità a Imola nella classe National Trophy 1000. Il veterano sampierano ha vinto sia sabato che ieri dimostrando di aver superato brillantemente i sei mesi di stop. Terzo il riminese Tamburini che resta al comando della ...

