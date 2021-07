Napoli Pride 2021 | migliaia in piazza Dante per i diritti lgbt | segui la diretta della manifestazione

tal_Marco : RT @a_bassolino: 29 giugno 1996, Gay Pride nazionale a Napoli: ero il sindaco - Lyrartemisbooks : Che palle che sto lavorando il giorno del Pride a Napoli! Divertitevi anche per me! - stylesmakeup : CIAO RAGA SONO AL PRIDE DI NAPOLI CHI C'E?? - coldblackarrow : Qualcuno al Napoli Pride adesso? - JKB0RNSINGER : la mia migliore amica era al pride a napoli oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Pride

Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico in occasione del. 'Un contributo può essere fornito dalla proposta di legge - aggiunge - per il contrasto dell'omofobia, che ...DemA, il movimento politico fondato da Luigi de Magistris, aderisce e partecipa al2021, organizzato da Antinoo Arcigay, AlfiLe Maree, Atn (Associazione transessuale), Famiglie Arcobaleno, AGedO Nazionale e la Casa delle Culture e dell'Accoglienza LGBT+, ..."E' necessario intensificare l'azione di contrasto ai pregiudizi sociali e promuovere i diritti civili delle persone Lgbt". Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico in occasione del Pride a N ...Fiori arcobaleno, bandiere e migliaia di persone in piazza. E' tornato il pride e Napoli sfila l'orgoglio Lgbt per sostenere i diritti e il Ddl Zan. "E' necessario intensificare l'azione di contrasto ...