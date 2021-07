Maxi furto di Gratta e Vinci da una tabaccheria di via d'Annunzio (Di sabato 3 luglio 2021) furto in una tabaccheria di via Gabriele D'Annunzio ieri intorno alle 19:30. Due uomini sono entrati nell'esercizio, apparentemente come clienti. Uno ha chiesto di poter fare delle fotocopie, alla ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 3 luglio 2021)in unadi via Gabriele D'ieri intorno alle 19:30. Due uomini sono entrati nell'esercizio, apparentemente come clienti. Uno ha chiesto di poter fare delle fotocopie, alla ...

Advertising

CataniaToday : Ruba cosmetici nel maxi store in cui lavora, denunciata per furto - Giorno_Milano : Paderno Dugnano: maxi furto nel magazzino, si indaga su una banda - ste_pax : RT @avinci_95: Maxi truffa in #Sudafrica: due fratelli di 20 e 17 anni, fondatori della piattaforma di investimento #Africrypt, sono sparit… - bb91687509 : RT @avinci_95: Maxi truffa in #Sudafrica: due fratelli di 20 e 17 anni, fondatori della piattaforma di investimento #Africrypt, sono sparit… - Lupogri89976236 : RT @avinci_95: Maxi truffa in #Sudafrica: due fratelli di 20 e 17 anni, fondatori della piattaforma di investimento #Africrypt, sono sparit… -