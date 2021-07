Mantova: gravissimi due giovani pestati dal branco in un parcheggio, indagini (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Un 35enne e un 23enne sono ricoverati in rianimazione a Mantova in condizioni gravissime dopo essere stati pestati a sangue nella notte tra giovedì e venerdì a Mottella, in provincia di Mantova. La Procura ha aperto un'inchiesta, per ora contro ignoti, per tentato omicidio: l'aggressione è avvenuta in un parcheggio di un centro commerciale e l'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una rissa o di un regolamento di conti. Ai due sarebbe stato chiesto di andare nel parcheggio dove li attendeva un branco di almeno tre o quattro persone che li ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Un 35enne e un 23enne sono ricoverati in rianimazione ain condizioni gravissime dopo essere statia sangue nella notte tra giovedì e venerdì a Mottella, in provincia di. La Procura ha aperto un'inchiesta, per ora contro ignoti, per tentato omicidio: l'aggressione è avvenuta in undi un centro commerciale e l'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una rissa o di un regolamento di conti. Ai due sarebbe stato chiesto di andare neldove li attendeva undi almeno tre o quattro persone che li ha ...

