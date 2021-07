La verità sui licenziamenti nel milanese. Il metodo multinazionali e il futuro (Di sabato 3 luglio 2021) Le aziende dell’area metropolitana di Milano non hanno dovuto attendere luglio per effettuare i primi licenziamenti. Durante la pandemia è andato avanti un processo di ristrutturazione che, avvalendosi di svariati strumenti offerti dalle normative che disciplinano il mercato del lavoro, ha di fatto aggirato il blocco dei licenziamenti stabilito dal secondo governo Conte. Secondo la Camera del Lavoro sono oltre 30 mila i lavoratori che hanno perso il lavoro nel periodo Covid: “La realtà milanese conta 1.460.000 occupati, è una della più positive d’Italia con un tasso di occupazione che arriva al 70 per cento – spiega al Foglio Antonio ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Le aziende dell’area metropolitana di Milano non hanno dovuto attendere luglio per effettuare i primi. Durante la pandemia è andato avanti un processo di ristrutturazione che, avvalendosi di svariati strumenti offerti dalle normative che disciplinano il mercato del lavoro, ha di fatto aggirato il blocco deistabilito dal secondo governo Conte. Secondo la Camera del Lavoro sono oltre 30 mila i lavoratori che hanno perso il lavoro nel periodo Covid: “La realtàconta 1.460.000 occupati, è una della più positive d’Italia con un tasso di occupazione che arriva al 70 per cento – spiega al Foglio Antonio ...

Advertising

rosaroccaforte : RT @Ussignur_: l'ho già linkato ieri ma lo rilinko qui perché è importante. La verità sui danni dei vaccini sperimentali covid (acciacchi e… - chiarapellegri9 : RT @Ussignur_: l'ho già linkato ieri ma lo rilinko qui perché è importante. La verità sui danni dei vaccini sperimentali covid (acciacchi e… - amata_giulia : @Federic87190653 All’epoca del rapimento lui non lo sapeva ..poi siccome ovviamente si indagó subito sui parenti è… - Stevemoli : @CarloCalenda A volte penso che Tontinelli sia un meme creato virtualmente per accedere con simpatia sui social e i… - Nicolet04458256 : Mi hanno bloccata di nuovo su fb. Non puoi nemmeno dire la verità sui vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : verità sui Riforma fiscale, ecco le attese delle pmi ... mentre il bilancio civile, in aderenza al principio di verità e correttezza, afferisce alla ... LA SCELTA DEL MODELLO DI IMPOSTA SUI REDDITI Già negli anni Sessanta, l'illustre professor Cesare Cosciani ...

Ragusa - Catania: la corte dei conti apre indagine sui 37 milioni dati a Bonsignore per il progetto di raddoppio E diciamoci la verità: non è cosa da poco e non è da tutti farsi rimborsare progetti dallo Stato per centinaia di milioni di euro. Ed è proprio quello che è successo nel caso della SARC, la società ...

La verità sui licenziamenti nel milanese. Il metodo multinazionali e il futuro Il Foglio ... mentre il bilancio civile, in aderenza al principio die correttezza, afferisce alla ... LA SCELTA DEL MODELLO DI IMPOSTAREDDITI Già negli anni Sessanta, l'illustre professor Cesare Cosciani ...E diciamoci la: non è cosa da poco e non è da tutti farsi rimborsare progetti dallo Stato per centinaia di milioni di euro. Ed è proprio quello che è successo nel caso della SARC, la società ...