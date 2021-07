La Corte suprema americana fra necessità di trasparenza e diritto alla riservatezza

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) Come bilanciare ladidelle donazioni a fondazioni e organizzazioni non governative e, allo stesso tempo, preservare ildei donatori che sostengono determinate cause? Il tema emerge sempre più spesso nelle nostre democrazie pluraliste e chiama a decisioni difficili. Lo abbiamo visto, nel nostro piccolo, anche in Italia con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che ha introdotto delle misure per ladei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni con particolare riferimento al loro finanziamento. L’altro ieri, con una decisione a ...