Junior Firpo al Leeds, slittano le visite mediche: ma l’affare non è a rischio (Di domenica 4 luglio 2021) Arrivano alcune indiscrezioni di mercato dall'Inghilterra. slittano le visite per Junior Firpo al Leeds, ma l'affare non sarebbe a rischio Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) Arrivano alcune indiscrezioni di mercato dall'Inghilterra.leperal, ma l'affare non sarebbe a

Ultime Notizie dalla rete : Junior Firpo Leeds - Firpo, mancano solo i dettagli Commenta per primo Mancano solo i dettagli, riporta Mundo Deportivo , all'arrivo di Junior Firpo al Leeds United. Il Barcellona incasserà fra i 15 e i 18 milioni per il terzino sinistro dominicano.

Milan, contatti con club e agente del giocatore: Maldini informato sul prezzo Perso Junior Firpo, il Milan cerca un altro laterale difensivo che possa fare da vice Theo Hernandez. Dialoghi iniziati per Gudmundsson del Groningen. Il Milan ha le idee chiare sui ruoli nei quali dover ...

Calciomercato: Niente Milan, Junior Firpo vicino al Leeds Rai Sport Milan, si scalda l’asse con Madrid La conferma di Dalot sembra essersi complicata: lo United vuole monetizzare. Per questo Maldini pensa a Odriozola, una mossa per rinforza l'asse con Madrid ...

Barcellona, prima cessione in corso: Junior Firpo passa al Leeds United Il Barcellona mette a segno la prima cessione è fatta per Junior Firpo in Premier League: giocherà al Leeds United ...

