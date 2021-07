Ilaria Di Carlo morta a 20 anni: un tumore la stronca dopo la maturità (Di sabato 3 luglio 2021) Il dramma di una giovane ragazza friulana, Ilaria Di Carlo morta a 20 anni: un tumore la stronca pochi giorni dopo la maturità. Ilaria Di CarloUn tumore ai surreni, una malattia davvero rara, è la causa della morte di una ragazza di soli 20 anni, Ilaria Di Carlo, residente a Maniago in Friuli, ma originaria di Fanna. Da un anno, la giovane aveva a che fare con questo male invisibile e silenzioso, che la stava uccidendo proprio nel fiore dei suoi ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 luglio 2021) Il dramma di una giovane ragazza friulana,Dia 20: unlapochi giornilaDiUnai surreni, una malattia davvero rara, è la causa della morte di una ragazza di soli 20Di, residente a Maniago in Friuli, ma originaria di Fanna. Da un anno, la giovane aveva a che fare con questo male invisibile e silenzioso, che la stava uccidendo proprio nel fiore dei suoi ...

