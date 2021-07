Il re Ronaldo e la regina Ariana | sono loro i più pagati di Instagram

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 luglio 2021) Alla fine Ronaldo ha vinto, anche su Instagram: l’attaccante della Juventus, capitano della nazionale portoghese, è riuscito a scalare la classifica dei personaggi più pagati per i post sponsorizzati sul social network. Una sua foto vale 1,604 milioni di dollari: a dirlo è Hopper HQ, società inglese che sviluppa strumenti per il marketing digitale, che ha appena pubblicato la Instagram Rich List 2021 con cui ogni anno fa – letteralmente – i conti in tasca agli utenti più seguiti (di cui nella gallery sopra trovate le prime dieci posizioni).