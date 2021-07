Il "partito Rai" vuole frenare Draghi. In arrivo un ad europeo (Di sabato 3 luglio 2021) Dovrebbero correre alle elezioni e uscire finalmente allo scoperto: “Ci presentiamo. Siamo il partito Rai”. Si credono un movimento anche se sono solo dipendenti della televisione pubblica. Sono suscettibili e dunque è meglio dire: dipendenti della più grande “azienda culturale italiana”. Hanno le loro idee su cosa sia la televisione, su come si deve dirigerla. Che male c’è? Nessuno. Ma perché un premier dovrebbe fare come vogliono loro? E che significa “caro presidente, come tu ben sai, l’azienda Rai è una azienda complessa e solamente un uomo interno è adatto a governarla”? Altrimenti? “Altrimenti…”. Lasciano intendere che chi verrà indicato amministratore delegato ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Dovrebbero correre alle elezioni e uscire finalmente allo scoperto: “Ci presentiamo. Siamo ilRai”. Si credono un movimento anche se sono solo dipendenti della televisione pubblica. Sono suscettibili e dunque è meglio dire: dipendenti della più grande “azienda culturale italiana”. Hanno le loro idee su cosa sia la televisione, su come si deve dirigerla. Che male c’è? Nessuno. Ma perché un premier dovrebbe fare come vogliono loro? E che significa “caro presidente, come tu ben sai, l’azienda Rai è una azienda complessa e solamente un uomo interno è adatto a governarla”? Altrimenti? “Altrimenti…”. Lasciano intendere che chi verrà indicato amministratore delegato ...

