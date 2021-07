Fisco | Fratoianni | ' grazie a sostegno per legge popolare per patrimoniale per super ricchi'

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "E anche oggi Sinistra italiana è in molte piazze d'Italia per raccogliere le firme per la proposta didi iniziativaNext Generation Tax, unaper tassare i, per abbassare le tasse al ceto medio e offrire ai più giovani una grande opportunità, mentre l'unica cosa che la destra è capace di fare è urlare contro un presunto furto al ceto medio che non esiste.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola. “Un impegno costante, quotidiano -aggiunge- che non viene raccontato come meriterebbe. Un ...

Mentre Nicola(Sinistra Italiana) rimarca: "Dovevano bloccare i licenziamenti e invece hanno bloccato il cashback. Dovevano ascoltare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e finora li ...E ha continuato, entrando nel merito del dibattito italiano sul: ' per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle giovani generazioni di cogliere l'opportunità di migliorare la ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "E anche oggi Sinistra italiana è in molte piazze d'Italia per raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Next Generation Tax, una patrimoniale per ...Un centinaio di persone si sono ritrovate a Perugia in piazza Birago per firmare per la patrimoniale sulle grandi ricchezze e discutere di come dare all'Italia un fisco più equo, capace di far riparti ...