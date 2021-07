DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: esplode la corsa, Pogacar prova ad andare in fuga (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 14.34 Poels è solo al comando con 30? sul gruppo. 14.32 Si sono ricongiunti i due gruppi. 14.29 Wout Poels attacca, mentre il gruppo di van der Poel è sempre più vicino a quello di Pogacar. 14.28 Inizia la Cote de Copponex, primo GPM di giornata. 14.26 Il gruppo maglia gialla è a 20? da quello di Pogacar. 14.23 Il gruppo si spezza, Pogacar è davanti, van der Poel e Van Aert sono dietro. 14.21 Mancano 100 chilometri all’arrivo. 14.18 Mohoric e Asgreen sono scatenati ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE14.34 Poels è solo al comando con 30? sul gruppo. 14.32 Si sono ricongiunti i due gruppi. 14.29 Wout Poels attacca, mentre il gruppo di van der Poel è sempre più vicino a quello di. 14.28 Inizia la Cote de Copponex, primo GPM di giornata. 14.26 Il gruppo maglia gialla è a 20? da quello di. 14.23 Il gruppo si spezza,è davanti, van der Poel e Van Aert sono dietro. 14.21 Mancano 100 chilometri all’arrivo. 14.18 Mohoric e Asgreen sono scatenati ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - fabius10scudi : In attesa della diretta del #Tour, passo da #RaiUno. LineaBlu dal Golfo di Napoli, tutto molto bello ma Donatella B… - tuttobiciweb_it : Seguite la prima tappa alpina con noi ?? il nostro LIVE dell'ottava frazione del #TdF2021 - RaiSport : ????? Tour de France 2021 Segui ora la diretta dell'8ª tappa #Oyonnax > #LeGrandBornand su @RaiPlay ??… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: inizio a velocità folli tanti in crisi. Si muove Cattaneo - #DIRETTA #France… -