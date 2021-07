Chiusure idriche disposte dall' Aca | il calendario fino al 12 luglio

(Di sabato 3 luglio 2021) L'Aca ha diffuso ildelle prossimee delle riduzionia Chieti e provincia, dal 4al 12'per far fronte alla situazione di carenza idrica delle sorgenti e all'...

Lesono in programma a Chieti (Chieti alta, Tricalle, Filippone, Levante, Madonna del Freddo, Colle Marcone): dalle 22 alle 6 di venerdì 9 luglio. A Casalincontrada (via Brecciarola, ...La programmazione dellee delle riduzionidal 4 luglio al 12 luglio è stata disposta dall'Aca in base alla situazione di carenza idrica delle sorgenti e all'incremento dei consumi. ..."Vista la situazione di carenza idrica delle sorgenti e l'incremento dei consumi" Aca dispone chiusure e riduzioni idriche dal 4 luglio al 12 luglio 2021 in 14 comuni tra i quali Pescara e Chieti.