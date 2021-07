Can Yaman furioso fuori dal ristorante strattona Diletta Leotta: lei lo riprende davanti a tutti (Di sabato 3 luglio 2021) Can Yaman su tutte le furie in Turchia se la prende anche con Diletta Leotta. L'attore turco, che notoriamente non ama intrusioni nella sua vita privata, non avrebbe gradito la numerosa presenza dei ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Cansu tutte le furie in Turchia se la prende anche con. L'attore turco, che notoriamente non ama intrusioni nella sua vita privata, non avrebbe gradito la numerosa presenza dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman #DilettaLeotta - MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Miky748 : RT @YamanFanPageIta: Per entrare nella ditta 'asfaltatori seriali' contattare il signor Can Yaman ?? #CanYaman - NaghmehDar : RT @YamanFanPageIta: Per entrare nella ditta 'asfaltatori seriali' contattare il signor Can Yaman ?? #CanYaman -