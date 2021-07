Can Yaman, duro sfogo in Turchia contro i paparazzi: la reazione di Diletta (Di sabato 3 luglio 2021) L’attore turco Can Yaman non ha mai molto amato l’attenzione dei paparazzi su di lui, tanto che, nel corso degli anni, è saltato spesso agli onori della cronaca per le sue sfuriate. Con la presenza della conduttrice sportiva Diletta Leotta al suo fianco, Can si era leggermente calmato, ma sembra che negli ultimi tempi il suo livello di sopportazione sia tornato nuovamente al minimo. L’episodio a cui facciamo riferimento è avvenuto in Turchia ed è stato riportato da 361 Magazine. Naturalmente, non solo i tabloid italiani sono interessati a Can: ancor prima di diventare famoso nel nostro Bel Paese, Yaman è ... Leggi su dilei (Di sabato 3 luglio 2021) L’attore turco Cannon ha mai molto amato l’attenzione deisu di lui, tanto che, nel corso degli anni, è saltato spesso agli onori della cronaca per le sue sfuriate. Con la presenza della conduttrice sportivaLeotta al suo fianco, Can si era leggermente calmato, ma sembra che negli ultimi tempi il suo livello di sopportazione sia tornato nuovamente al minimo. L’episodio a cui facciamo riferimento è avvenuto ined è stato riportato da 361 Magazine. Naturalmente, non solo i tabloid italiani sono interessati a Can: ancor prima di diventare famoso nel nostro Bel Paese,è ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Diletta Leotta a Istanbul tra hammam e coccole di lusso con Can Yaman #DilettaLeotta - MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Kr81RS : RT @CrupiLoredana: Sorpresa stupenda della ns Cris. Un buon augurio per il nostro libro direttamente da Can Yaman.... Ragazze ci siamo ...l… - morganafata1 : RT @megghie73: Più italiana di così la bandiera non può essere…pseudo giornalisti che improvvisano articoli basandosi sulle lamentazioni de… -