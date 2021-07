Aggressione e rapina al luna park di S. Pietro: denunciati 2 giovani cremonesi (Di sabato 3 luglio 2021) Aggressione e rapina al luna park di S. Pietro, denunciati due giovani. Ritrovare la collanina rubata, venduta il giorno dopo presso un Compro Oro cittadino per 420 euro Nella giornata di ieri un’Aggressione e rapina, a seguito di una puntuale ed intensa attività di indagine, la Squadra Mobile di Cremona ha identificato ed indagato due Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021)aldi S.due. Ritrovare la collanina rubata, venduta il giorno dopo presso un Compro Oro cittadino per 420 euro Nella giornata di ieri un’, a seguito di una puntuale ed intensa attività di indagine, la Squadra Mobile di Cremona ha identificato ed indagato due

