Zenga e Del Piero commentano il gol di Insigne | Come Fiore nel 2000

(Di sabato 3 luglio 2021) Gli ex di Inter e Juventus, intervenuti a SkySport, hanno speso qualche parola per la straordinaria perla di Lorenzo. Prima è intervenuto l'uomo ragno con un curioso paragone: "Il gol dimi ricorda quello di Stefanoagli Europei del, arrivato anche in quell'occasione contro il Belgio". Del, invece, si sofferma sulla parte più tecnica: "ha segnato più o meno dalla stessa posizione di, ma ha dovuto calciare di prima su assist di Inzaghi... Strano! (ride, ndr). Tuttavia,ha dovuto imprimere più ...

Advertising

MarcoNicolosi90 : @Teo__Visma Ma è quello del Catania di Zenga? Che ricordi! - line_on_off : @MangelaVilo @daycondusio_tu Cioè la coppia è costuita costruita dalla schip .. perché hanno visto del sentimento e… - simona__russo : @Mutii62251551 Dovremmo inviare la foto a Zorzi per la foto profilo del club dei sottoni ???????? @andrea_zenga… - LVeraci : @CalcioFinanza Zenga interista vero,i vari dirigenti in questi anni hanno dato la possibilità di allenare l'Inter a… - rosa13365813 : RT @Mutii62251551: Volevo dire ad Andrea Zenga che ancora aspettiamo le foto del parco o della palestra È passato così tanto tempo che nean… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga Del

... Interspac , società presieduta da Carlo Cottarelli e che promuove il progetto è più una moda... Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola e Waltere ......più portieri come me e, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Buffon? Nel museo della Juventus ci sono io? Lui non ha vinto nulla. Donnarumma? Lo descrivono come il miglior portiere...Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato oggi a 1 Station Radio, sottolineando anche il suo pensiero su De Laurentiis ...Per festeggiare i 60 anni di Alba Parietti a Milano anche alcuni dei vipponi di Alfonso Signorini, immortalati nelle Instagram Stories di Francesco Oppini: ma c'era anche un grande assente.