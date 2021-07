Vivo ha brevettato l’idea di uno smartphone con drone incorporatoHDblog it

(Di venerdì 2 luglio 2021) il dispositivo sarebbe equipaggiato con due fotocamere, per garantire all’utente una versatilità mai vista prima.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Vivo ha brevettato l'idea di uno smartphone con drone incorporato - ReTwitStorm_ita : Da Vivo un'idea #Folle: #Brevettato il #Drone-#Camera che #Fuoriesce #Dallo #Smartphone - Digital_Day : Pensavamo di averle viste tutte, ma dobbiamo dire che Vivo ci ha sorpresi! -

Ultime Notizie dalla rete : Vivo brevettato

hauno smartphone con un drone incorporato . No, sul serio: lo chiama 'fotocamera volante', ed è sostanzialmente un piccolo quadricottero con una videocamera incorporata - anzi due, ...hauno smartphone con una fotocamera - drone che si stacca dal telefono e può volare, grazie a quattro piccole eliche che la sostengono. No, non è uno scherzo, guardate l'immagine qui ...Un inedito brevetto di Vivo mostra uno smartphone munito di una fotocamera volante con quattro eliche e sensori a infrarossi ...il dispositivo sarebbe equipaggiato con due fotocamere, per garantire all'utente una versatilità mai vista prima.