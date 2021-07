Ultime Notizie Roma del 02-07-2021 ore 07:10 (Di venerdì 2 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale venerdì 2 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale si lancia l’allarme per una mente in una settimana del 10% dei casi in Europa dovuto soprattutto viaggi e spostamenti se non rimaniamo discriminati dicono c’è il rischio di non è andata in Italia i numeri sono ancora incoraggianti sul fronte covid cara Non mi ricoveri Trap Intensive l’agenzia Europea del farmaco assicura che dosi dei quattro vaccini ha provati proteggono contro la variante Delta e questi dati sono rassicuranti per questo è importante continuare la vaccinazione ha spiegato Marco Cavalieri che Aggiungendo che il mix di vaccini dà una buona risposta immunitaria nessun ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021)dailynews radiogiornale venerdì 2 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale si lancia l’allarme per una mente in una settimana del 10% dei casi in Europa dovuto soprattutto viaggi e spostamenti se non rimaniamo discriminati dicono c’è il rischio di non è andata in Italia i numeri sono ancora incoraggianti sul fronte covid cara Non mi ricoveri Trap Intensive l’agenzia Europea del farmaco assicura che dosi dei quattro vaccini ha provati proteggono contro la variante Delta e questi dati sono rassicuranti per questo è importante continuare la vaccinazione ha spiegato Marco Cavalieri che Aggiungendo che il mix di vaccini dà una buona risposta immunitaria nessun ...

fanpage : Arrivano le prime sospensioni. - fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - Fantascienzacom : Una serie e un film di Star Wats: The Acolyte e Rogue Squadron - tinyvxlma : RT @CouchPotato7: Ma si parliamo degli europei.. 'ultime notizie'? Le ultime notizie sono i bombardmenti su Gaza durante la notte!! #tg5 #F… -