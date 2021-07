Ue: Fontana (Lega), 'Letta stia sereno e se in imbarazzo esca dal Governo' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Letta può stare sereno: i suoi socialisti sono stati alleati di Orban per anni e fino a pochi mesi fa, visto che il leader ungherese faceva parte del Ppe. Se è così in imbarazzo, può uscire dal Governo Draghi che grazie al cielo lo ha ampiamente smentito su Mes, riaperture e patrimoniale. Non ci mancherà". Così il deputato e vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "può stare: i suoi socialisti sono stati alleati di Orban per anni e fino a pochi mesi fa, visto che il leader ungherese faceva parte del Ppe. Se è così in, può uscire dalDraghi che grazie al cielo lo ha ampiamente smentito su Mes, riaperture e patrimoniale. Non ci mancherà". Così il deputato e vicesegretario dellaLorenzo

Ue: Fontana (Lega), se Letta in imbarazzo può uscire da governo Roma, 02 lug 17:31 - Il deputato e vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana, rileva che "Letta può stare sereno: i suoi socialisti sono stati alleati di Orban per anni e fino a pochi mesi fa, visto che il leader ungherese faceva parte del Ppe. Se è così ...

Ue, il patto dei sovranisti: scoppia la rissa Letta-Salvini Il Carroccio firma l'alleanza con Meloni, Le Pen, Orban e altri partiti sovranisti. Furia di Enrico Letta: "Non si può essere sostenitori insieme di Draghi e di Orban" ...

