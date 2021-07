Tottenham Espirito Santo | un allenatore-ripiego basterà per invertire la rotta?

(Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo aver sondato numerosi allenatori, ilha ripiegato su, ora chiamato a risollevare un club in netta controtendenzaPer anni, ilè stato tra i club meglio gestiti d’Europa, uno di quelli che ha ottenuto i risultati migliori in rapporti agli investimenti ottenuti. Il lavoro di Pochettino ha cambiato la storia degli Spurs a 360°: con lui in panchina, gli inglesi sono diventati una partecipante fissa alla Champions League, sedendosi sullo stesso tavolo (e spesso facendo anche meglio) delle altre big 6, che pure partivano da un enorme vantaggio economico. Il club ha avuto una crescita enorme ...

