Temptation Island, Valentina e Tommaso abbandonano il programma? Lo spoiler (Di venerdì 2 luglio 2021) Valentina e Tommaso sono sicuramente tra le coppie più discusse della nuova edizione di Temptation Island. Già dopo la prima puntata, i due sono subito finiti al centro della polemica per l’eccessiva gelosia mostrata dal 19enne nei confronti della sua fidanzata, definita quasi ‘medievale’. Il giovane, infatti, si è molto innervosito solo perché la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 2 luglio 2021)sono sicuramente tra le coppie più discusse della nuova edizione di. Già dopo la prima puntata, i due sono subito finiti al centro della polemica per l’eccessiva gelosia mostrata dal 19enne nei confronti della sua fidanzata, definita quasi ‘medievale’. Il giovane, infatti, si è molto innervosito solo perché la sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

