Svizzera-Spagna, gol di Jordi Alba: tiro deviato da Zakaria, è 0-1 (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna è già in vantaggio. Nel match contro la Svizzera, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, i ragazzi di Luis Enrique trovano la rete dell’1-0 grazie al mancino vincente di Jordi Alba che, grazie anche alla decisiva deviazione di Zakaria, beffa Sommer e porta avanti gli spagnoli. Per la Svizzera di Petkovic adesso c’è da inseguire: in alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Laè già in vantaggio. Nel match contro la, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, i ragazzi di Luis Enrique trovano la rete dell’1-0 grazie al mancino vincente diche, grazie anche alla decisiva deviazione di, beffa Sommer e porta avanti gli spagnoli. Per ladi Petkovic adesso c’è da inseguire: in alto ildel gol. SportFace.

Advertising

matteosalvinimi : Perché punire ancora i giovani?? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Sviz… - sportface2016 : #Euro2020, #SpagnaSvizzera, il gatto #Achille senza esitare: spagnoli in semifinale - RadioAirplay_it : #MaStasera di @mengonimarco è #OnAir su 218 #radio italiane! Il singolo è trasmesso anche in Croazia-Grecia-Lussem… - woland1964 : Non di mette benissimo per gli Svizzeri Svizzera - Spagna - FraLuna1109 : @David_Martigues Certe velocità sono pericolose… rallenta ..?? al momento la Svizzera ???? perde …. Spagna ???? 1 Sviz… -