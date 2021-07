Space Jam: New Legends, Porky Pig diventa rapper in una nuova clip (Di venerdì 2 luglio 2021) Una nuova clip del film Space Jam: New Legends mostra Porky Pig impegnato in una battaglia tra rapper, dimostrando il suo talento musicale. Space Jam: New Legends arriverà prossimamente sugli schermi cinematografici e una nuova clip mostra Porky Pig in un'inedita versione rapper. Nel video appaiono i protagonisti e si assiste a una battaglia in musica tra AI-G, il personaggio interpretato da Don Cheadle, e la Tune Squad guidata proprio dal simpatico maialino che dimostra il suo talento nel ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) Unadel filmJam: NewmostraPig impegnato in una battaglia tra, dimostrando il suo talento musicale.Jam: Newarriverà prossimamente sugli schermi cinematografici e unamostraPig in un'inedita versione. Nel video appaiono i protagonisti e si assiste a una battaglia in musica tra AI-G, il personaggio interpretato da Don Cheadle, e la Tune Squad guidata proprio dal simpatico maialino che dimostra il suo talento nel ...

