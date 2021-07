Si Academy, via al bando: i migliori ingegneri lavoreranno in Tecne o in altre aziende del Gruppo Autostrade (Di venerdì 2 luglio 2021) È online la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si Academy – Smart Infrastructures Academy, nell’ambito del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, frutto dell’accordo tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Autostrade per l’Italia. Rivolta a giovani ingegneri laureati, l’Academy formerà 24 esperti nello sviluppo di soluzioni, gestione e monitoraggio delle infrastrutture in un’ottica di una mobilità sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata. Le selezioni si chiuderanno entro il 30 luglio e agli studenti selezionati verrà offerta un’alta formazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 luglio 2021) È online la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si– Smart Infrastructures, nell’ambito del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, frutto dell’accordo tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II eper l’Italia. Rivolta a giovanilaureati, l’formerà 24 esperti nello sviluppo di soluzioni, gestione e monitoraggio delle infrastrutture in un’ottica di una mobilità sostenibile, sicura e tecnologicamente avanzata. Le selezioni si chiuderanno entro il 30 luglio e agli studenti selezionati verrà offerta un’alta formazione ...

