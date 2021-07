Ronaldo-Juventus, parla Agnelli: “Rinnovo? Faremo le nostre valutazioni. Ogni operazione…” (Di venerdì 2 luglio 2021) Tramite la conferenza stampa di ieri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Ronaldo alla Juve è stata un’operazione che ad oggi, considerando l’impatto del Covid, è stata positiva. Per quanto concerne il Rinnovo Faremo le nostre valutazioni. Ogni operazione può avere anche una valenza commerciale”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ronaldo-Juventus, ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tramite la conferenza stampa di ieri, il presidente dellaAndreahato di Cristiano: “alla Juve è stata un’operazione che ad oggi, considerando l’impatto del Covid, è stata positiva. Per quanto concerne illeoperazione può avere anche una valenza commerciale”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, ...

