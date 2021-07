Osvaldo Soriano a via Tomacelli

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 3 luglio 2021)era uno scrittore irrequieto, un narratore di sinistra in perenne definizione, perciò in continua evoluzione. È stato un grande scrittore e un grande giornalista. Si guardava sempre intorno e arricchiva i suoi articoli con particolari che rendevano leggeri i suoi resoconti. Una leggerezza che portò aria nuova al manifesto e tra i suoi lettori, appesantiti dagli articoli ideologici degli anni ‘70. Quandomise piede per la prima volta al quinto piano di Viaa Roma, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.