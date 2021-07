Omicidio Chiara Gualzetti | l’autopsia rivela | uccisa dalle coltellate all’altezza del cuore

(Di venerdì 2 luglio 2021) Prime risposte dalsul corpo di, 16ennea Monteveglio (Bologna). Per la sua morte è in carcere un coetaneo, amico con cui avrebbe avuto un appuntamento prima della scomparsa e del terribile epilogo. Il giovane, reo confesso, l’avrebbe colpita con un coltello da cucina e almeno due fendenti,del petto, sarebbero risultati fatali. L’esame post mortem avrebbe evidenziato anche elementi compatibili con l’agghiacciante racconto del minorenne dopo il delitto: “L’ho presa a calci in testa“....

Per il suo brutaleè stato arrestato un 16enne, un giovane come lei, che credeva amico e ... dopo essere passato a prenderla a casa ha percorso poche centinaia di metri cone poi l'ha ......genitori diMa i segni sul corpo diconfermano l'agghiacciante versione resa ai giudici dal suo assassino, il 16enne del quale lei si era invaghita e che è stato arrestato per...Prime risposte dall’autopsia sul corpo di Chiara Gualzetti, 16enne uccisa a Monteveglio (Bologna). Per la sua morte è in carcere un coetaneo, amico con cui avrebbe avuto un appuntamento prima della sc ...BOLOGNA - Si è accanito sul corpo anche quando era già privo di vita. L'assassino di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa domenica mattina a Monteveglio (Valsamoggia), ha infieri ...