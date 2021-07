Nathaniel Arcand lascia FBI | Most Wanted | il suo agente Clinton Skye protagonista su Italia1

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 luglio 2021) È ufficiale:FBI:. Dopo settimane di rumors e di speculazioni, sembra ormai ufficiale l’uscita di scena dell’visto che il suohato silenziosamente la serie della CBS confermando su Instagram seppur non direttamente, che non farà parte della terza stagione. Pubblicando la sua foto l’attore ha scritto: “Andare avanti. Andando avanti. Non guardare indietro” “#movingon #movingforward #dontlookback ...