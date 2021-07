Napoli: bloccato Vaclik, ma si aspetta la cessione di Ospina (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Napoli avrebbe bloccato il portiere Tomas Vaclik, attesa per la cessione di David Ospina. Il Napoli continua a studiare i giocatori ideali per costruire … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilavrebbeil portiere Tomas, attesa per ladi David. Ilcontinua a studiare i giocatori ideali per costruire … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : Il #Napoli ha bloccato il portiere in scadenza di contratto con il #Siviglia - Alessandrolux : Marchetti: “De Laurentiis pentito dell’acquisto di Osimhen. Vaclik? Il Napoli lo ha bloccato, ma dipende da Ospina” - Alessandrolux : Marchetti: “De Laurentiis pentito dell’acquisto di Osimhen. Vaclik? Il Napoli lo ha bloccato, ma dipende da Ospina”… - paccocarrera : @volotea ieri ho bloccato i prezzi per un volo Napoli-Catania per due persone il 24/7/2021 per €5 ma non ho mai ric… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, bloccato Vaclik, c'è un preaccordo tra le parti, nei prossimi giorni la decisione -