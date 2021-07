Michetti a comitati Roma Est | periferie sono mia priorità

(Di venerdì 2 luglio 2021)– “Raccolgo con piacere l’invito firmato daidella periferia diEst, rivolto ai candidati sindaci di, per accertare la situazione di degrado della città in quei quartieri. Per quanto mi riguarda, questa è una assolutae mi aspetto e spero che anche gli altri candidati facciano lo stesso”. Così, in una nota, Enrico, candidato sindaco diper il centrodestra, che raccoglie l’invito deiperiferici diEst lanciato questa mattina ai candidati. “Venite a vedere con i vostri occhi la ...

Advertising

ddinitto73 : Cari Virginia Raggi, Enrico Michetti, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda i comitati di quartiere di Settecamini, Cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Michetti comitati

RomaDailyNews

Per questo, cari candidati sindaci (Virginia Raggi, Enrico, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda), idi quartiere di Settecamini, Case Rosse, parco Tibur e dintorni, sostenuti dai ...Quindi ben vengano questi". Così il candidato sindaco del centrodestra, Enrico, in diretta su Radio Radio.L’appelo dei residenti di Settecamini e altre aree: «Noi prigionieri nel nostro territorio, dimenticati per 20 anni dalle istituzioni che ci avevano promesso servizi per le famiglie e i bambini, ma no ...Roma - "Credo molto nei comitati civici. E' fondamentale averne perché sono qualcosa che riguarda la città. Abbiamo pensato di distribuire il nostro ...