(Di venerdì 2 luglio 2021) "In un momento di estrema difficoltà per il paese, come Senatrici edel M5s sentiamo il dovere di richiamare tutti all'unità e alla". Lo scrivono 19del M5s in una ...

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: M5s, l’appello di 19 senatori: “Ricomporre la frattura tra Grillo e Conte. Avanti solo uniti” - Dome689 : RT @fattoquotidiano: M5s, l’appello di 19 senatori: “Ricomporre la frattura tra Grillo e Conte. Avanti solo uniti” - fattoquotidiano : M5s, l’appello di 19 senatori: “Ricomporre la frattura tra Grillo e Conte. Avanti solo uniti” - giornaleradiofm : Approfondimenti: M5s: appello 19 senatori, serve ricomposizione frattura: (ANSA) - ROMA, 02 LUG - 'In un momento di… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s appello

TGCOM

Lo scrivono 19 senatori delin una lettera -in cui si chiede l'unità "andando oltre le difficoltà attuali, nella consapevolezza che il Movimento ha necessità di innovarsi e ...Diciannove senatori delhanno scritto una lettera -affinché in un momento, come l'attuale, di 'estrema difficoltà per il Paese', si vada 'oltre le difficoltà attuali, nella consapevolezza che il Movimento ha ...Due giorni fa sembravano tutti uniti. Oggi invece sono solo in 19 i senatori del Movimento 5 stelle che hanno deciso di diffondere una nota per provare a uscire dall’impasse. Mentre sullo sfondo conti ..."In un momento di estrema difficoltà per il paese, come Senatrici e Senatori del M5s sentiamo il dovere di richiamare tutti all'unità e alla ricomposizione". (ANSA) ...